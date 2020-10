W meczu 13. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z zespołem KS Wasilków 2-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0 po golach Damiana Warchoła i Szymona Włodarczyka. Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra 8 listopada o godzinie 11:00 w Grodzisku Mazowieckim, a jego rywalem będzie Sokół Aleksandrów Łódzki. III liga: KS Wasilków 1-2 Legia II Warszawa 0-1 - 3' Damian Warchoł 0-2 - 30' Szymon Włodarczyk 1-2 - 63' Nikodem Niski (samobójcza)

MARKUS - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl brawo LEGIA z ostatnia drużyna WYGRAĆ sukces gdzie my Brniemy autostrada do nikad odpowiedz

kibic - 5 godzin temu, *.chello.pl Dajcie szanse Warchołowi w pierwszej drużynie!!! odpowiedz

LLLLLLLLLLLLLL - 3 godziny temu, *.jjs.pl @kibic: popieram odpowiedz

Kirkor - 6 godzin temu, *.orange.pl Brawo Legia!!!! odpowiedz

Adamson - 8 godzin temu, *.chello.pl bardzo słabo - Wasilków ostatnie miejsce i 12 porażek odpowiedz

