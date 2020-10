Koszykówka

Start Lublin 79-82 Legia Warszawa

Sobota, 31 października 2020 r. 19:16 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 11. kolejki Energa Basket Ligi rozegranym w Lublinie Legia Warszawa wygrała 82-79 ze Startem Lublin. Jest to dziewiąte zwycięstwo "Zielonych Kanonierów" w tym sezonie. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego mają na swoim koncie zaledwie dwie porażki i prowadzą w tabeli koszykarskiej ekstraklasy.



W pierwszych 10 minutach lepsi byli gospodarze, którzy objęli prowadzenie po celnej trójce Dorsey-Walkera. Po trzech minutach na tabicy widniał wynik 10-5 dla Startu. W końcowych minutach przewaga urosła do ośmiu punktów, a kwarta zakończyła się prowadzeniem lublinian 24-16.



Początek drugiej części był udany w wykonaniu "Zielonych Kanonierów", którzy zniwelowali przewagę rywali do jednego punktu (26-25), ale gospodarze 90 sekund przed przerwą odskoczyli na dziesięć punktów (43-33), ale celne rzuty Karolaka i Bibbinsa pozwoliły zbliżyć się na 6 oczek (43-37).



Po zmianie stron ekipa ze stolicy Polski szybko doprowadziła do remisu 43-43, dzięki celnym rzutom za trzy punky w wykonaniu Karolaka i Bibbinsa. Niestety to był tylko krótki zryw, na który Start odpowiedział 12 punktami z rzędu (55-43). Następnie trwało mozlone odrabianie strat i na dwie minuty przed końcem trzeciej odsłony zrobiło się 61-60 dla Startu, a minutę później "Zieloni Kaninierzy" objęli pierwszy raz prowadzenie w tym spotkaniu (64-65), ale 10 minut to gospodarze prowadzili 68-65.



Czwarta kwarta rozpoczęła się po myśli Legii, która po trzech minutach objęła prowadzenie 69-68, a pięć minut prze końcem prowadziła 75-70. Start nie złożył broni i na niecałe dwie minuty przed końcem objął prowadzenie 76-75. Legia odpowiedziała celną trójką Grzegorza Kulki, ale chwilę później był remis 78-78. Ostatnie sekundy były bardzo emocjonujące - najpierw Jamel Morris trafił za dwa punkty, ale następnie faulował Meldforda. Gracz Startu na szczęście trafił tylko jeden rzut osobisty (79-80) i gospodarze musieli ratować się faulem, by próbować dogonić Legię. Morris czterokrotnie wykonywał osobiste i trafił dwa z nich, dzięki czemu Legia wygrała 82-79.



Kolejny mecz Legia rozegra we własnej hali w czwartek, 5 listopada o godzinie 17:35 z Treflem Sopot.



PLK: Start Lublin 79-82 Legia Warszawa

Kwarty: 24-16, 19-21, 25-28, 11-17



Start Lublin [punkty, za trzy]

5. S. Dorsey-Walker 14 (2)

25. M. Laksa 13 (1)

13. K. Borowski 8 (1)

8. L. Medford Jr 5

19. R. Szymański 4

---

20. J. Shama 16

52. A. Moore 7

9. K. Łączyński 6 (2)

2. D. Jeszke 3 (1)

3. M. Ziemba 3 (1)

4. M. Gospodarek -

7. B. Pelczar 0



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

1. J. Bibbins 29 (3)

3. J. Karolak 17 (3)

24. J. Morris 13

33. E. Watson 7

91. D. Wyka 5 (1)

---

14. G. Kulka 5 (1)

15. A. Linowski 2

18. M. Konopatzki 2

31. G. Kamiński 2

84. P. Kuźkow 0



Komisarz: G. Ziemblicki

Sędziowie: M. Kowalski, P. Białas, G. Czajka



Mecz bez udziału publiczności.



