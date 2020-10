Konferencja przedmeczowa

Michniewicz: Remy? Konsekwencje adekwatne do zachowania

Piątek, 30 października 2020 r. 10:37 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Informacje o tym, że w Łodzi jest duży problem z piłkarzami mieliśmy wcześniej. Niewielu zawodników Widzewa zostało do gry, większość jest na kwarantannie. Skorygowaliśmy więc szybko plany i wykorzystaliśmy maksymalnie ten czas. Chcieliśmy grać z Widzewem, bo wiemy, że ten mecz zostanie wciśnięty gdzieś między inne spotkania - mówi Czesław Michniewicz.





- Meczów w tygodniu jest bardzo wiele, a to powoduje kłopoty. Pojawiają się sytuacje, że lekko kontuzjowani zawodnicy wypadają na tydzień i tracą 2-3 spotkania. Musimy sobie jednak z tym poradzić. Zaczęliśmy więc inny mikrocykl i skupiliśmy się na pracy, której - mam nadzieję - efekty będą widoczne już w poniedziałek w Grodzisku w meczu z Wartą. Maksymalnie wykorzystaliśmy czas przy tym stanie osobowym, jaki mamy na dziś, czyli gdy mamy zdolnych do treningu 14 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Inni narzekają na różne dolegliwości, więc liczymy na to, że z każdym dniem zawodników na treningu będzie przybywało.



William Remy - Konsekwencje adekwatne do zachowania

- Najważniejsza decyzja została podjęta i nie jest korzystna ani dla nas, ani dla piłkarza. Nie może brać udziału w treningach, musi przejść 10-dniową kwarantannę. Będzie miał rozmowę z dyrektorem sportowym, być może nawet z menedżerem. Na dziś nie ma go z nami. Żałuję, że zachował się w taki a nie inny sposób, bo oczekujemy od zawodników profesjonalizmu i poświecenia. Sami przestrzegamy reguł, które są niezbędne. Ostatnio zmieniliśmy wiele w LTC, jeśli chodzi o sposób poruszania się po budynku i zachowania. Konsekwencje dla Remy'ego będą adekwatne do jego zachowania.



Luquinhas może wrócić na Lecha. Uraz Kante

- Luquinhas będzie dziś przechodził test na obecność wirusa. Jak będzie negatywny, to jutro test będzie powtórzony. Następnie musi przejść dodatkowe badania kardiologiczne, tak jak Bartek Kapustka. Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu będzie mógł wejść w trening, ale nie wiem czy będzie to poniedziałek, czy środa. Będziemy walczyć z czasem, by był gotowy na mecz z Lechem, bo to bardzo ważny zawodnik w naszej drużynie.



- Jose Kante dziś nie będzie trenował, bo zgłosił lekarzowi jakąś dolegliwość. Nie wiemy co to będzie. Maciej Rosołek na dziś jest naszym drugim wyborem jeśli chodzi o napastnika. W treningach nie bierze udziału także Rafael Lopes. "Rossi" może zagrać też na boku pomocy, choć zdaję sobie sprawę, że nie jest to dla niego optymalna pozycja. Czasami jednak drużyna potrzebuje kogoś takiego jak on, by pomóc w danym momencie tak jak w Szczecinie.



Miszta na Puchar Polski?

- Czarek Miszta, który ma dziś urodziny, zawsze jest pozytywnie nastawiony. Cieszy się bardzo, że znalazł uznanie w oczach nowego selekcjonera kadry. Myślę, że w przyszłości może być podstawowym bramkarzem reprezentacji U-21. W Legii jest taka tradycja, którą chcemy kontynuować, że pierwszy bramkarz nie broni w Pucharze Polski. Dotychczas pierwszym był Radek Cierzniak, ale on niestety w dalszym ciągu nie może z nami trenować. Jeśli więc Czarek będzie w pełnej dyspozycji, to niewykluczone, że to on zagra z Widzewem, choć nie wiemy jeszcze kiedy ten mecz się odbędzie.



Hitowe mecze bez kibiców

- Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że gramy bez kibiców, chociaż nie jest to łatwa sytuacja. Z kibicami zawsze się gra lepiej, bo jest doping i są także efekty niezadowolenia na trybunach, ale to normalne w sporcie. Nie mamy wpływu na tę sytuację - musimy skupić się na tym, by grać jak najlepiej dla tych, którzy oglądają nas przed telewizorami.



Legia grająca od bramki

- Wyprowadzanie krótkiej piłki to jeden z elementów, nad którymi pracujemy. Chcemy, by Legia tworzyła grę od własnego bramkarza. Mamy zawodników, którzy potrafią robić to doskonale. W każdym meczu będziemy próbować takich rozwiązań. Mamy świadomość, że przeciwnik będzie próbował grać wysokim pressingiem i nam to utrudniać, ale mamy wiele rozwiązań, które będziemy doskonalić. To nie znaczy, że czasami nie będziemy grali dłuższym podaniem, jeśli zajdzie taka konieczność. Chciałbym, żeby Legia była różnorodna pod względem taktycznym, ustawiania sposobu gry i nad tym pracujemy.