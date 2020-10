Urodziny Cezarego Miszty

Cezary Miszta świętuje dziś swoje 19. urodziny. Bramkarz Legii urodził się w Łukowie, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki w rodzimych ŁSR Łuków oraz w Orlętach. Na Łazienkowską przeniósł się w 2016 roku i po sezonie spędzonym w juniorach, dołączył do zespołu rezerw. Ogrywał się na wypożyczeniach w Zagłębiu Sosnowiec oraz w Radomiaku. Teraz czeka na swoją szansę w pierwszym zespole. Z okazji urodzin Redakcja LL! życzy solenizantowi przede wszystkim zdrowia, a także wielu sukcesów z Legią.

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zdrowia i wystepow w 1 druzynie !! odpowiedz

Grodzisk Maz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 100 (L)at dzieciaku !

i dajcie mu wreszcie grać Majecki po powrocie z wypożyczenia został 1 bramkarzem tu sytuacja jest zupełnie inna , dajcie chłopaczynie szanse odpowiedz

Taki Jeden - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pewnie będzie z nim jak z wieloma innymi młodymi zawodnikami: będzie 50 razy wypożyczany aż w końcu odejdzie. Bo taka jest polityka naszego klubu. odpowiedz

