Legia Warszawa 5-3 BestDrive Piła

W meczu 7. kolejki 1. ligi futsalu Legia Warszawa wygrała z zespołem BestDrive Piła 5-3. Do przerwy legioniści zdecydowanie dominowali i prowadzili 3-0 po dwóch trafieniach Pawła Tarnowskiego i jednym Bartłomieja Świniarskiego. Po zmianie stron na 4-0 podwyższył Tarnowski, ale w kolejnych pięciu minutach stracili aż trzy gole, a ich autorem był Piotr Przygocki. Półtorej minuty przed końcem "Wojskowi" w końcu sforsowali obronę rywali i nie wypuścili już wygranej z rąk. Stołeczny zespół zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli. Fotoreportaż z meczu - 59 zdjęć Woytka I liga: Legia Warszawa 5-3 (3-0) BestDrive Piła 1-0 - 4:53 Paweł Tarnowski 2-0 - 10:05 Paweł Tarnowski 3-0 - 10:35 Bartłomiej Świniarski 4-0 - 21:10 Paweł Tarnowski 4-1 - 22:39 Piotr Przygocki 4-2 - 26:14 Piotr Przygocki 4-3 - 26:59 Piotr Przygocki 5-3 - 38:28 Bartłomiej Świniarski Legia: 95. Paweł Wysocki, 8. Mateusz Gliński, 14. Krzysztof Jarosz, 19. Adam Grzyb, 81. Mariusz Milewski (kpt), 18. Mateusz Taradejna, 3. Daniel Smoczyński, 4. Dominik Skorża, 9. Paweł Tarnowski, 11. Bartłomiej Świniarski, 22. Kamil Wąchocki BestDrive: 20. Kacper Wojakiewicz, 8. Cezary Knapiński, 9. Miłosz Wylęgała, 10. Jakub Skwarek (kpt), 4. Radosław Góźdź, 1. Mateusz Jankowski, 14. Mikołaj Michałek, 6. Piotr Przygocki, 7. Kacper Kosmowski, 5. Bartłomiej Kuzka, 12. Piotr Papierowski, 27. Zbigniew Barańczyk żółta kartka: Kacper Kosmowski (BestDrive) Fotoreportaż z meczu - 59 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.