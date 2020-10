Klepacka 26. w IQ Foils Games

Na jeziorze Garda we Włoszech odbyły się żeglarskie zawody w klasie Open Foil, w których wzięła udział zawodniczka Legii, Zofia Klepacka. Legionistka zajęła 26. miejsce w IQ Foils Games. Poszczególne wyścigi kończyła na miejscach: 16, 31, 22, 23, 31, 31, (35), 25, 11, 14, (48), (31), 13 i 15. W drugiej połowie listopada Klepacka weźmie udział w Mistrzostwach Europy w klasie RS:X, które odbędą się w Vilamourze, w Portugalii.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.