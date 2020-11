Umeb(L)owanie: Legijne łóżko

Niedziela, 1 listopada 2020 r. 16:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Już przed trzema laty Legia przygotowała pierwszą ofertę mebli dla dzieci i młodzieży, sygnowaną herbem naszego klubu. Wówczas wraz z firmą Meblik zamawiać można było legijne szafy (967-2431 zł), regały (642-1374 zł), biurka, łóżka (od 772 do 1862 zł za łóżko piętrowe), czy komody. Legijna kolekcja meblowa z Meblika jest cały czas dostępna tutaj.



Teraz Legia podpisała umowę z firmą Wood Night na produkcję łóżek dla dzieci "Bramka Legii". Łóżko o wymiarach 102x222 cm oraz 165 cm wysokości, zrobione jest z drewna i posiada dwie szuflady na kółkach oraz siatkę z liny jutowej. Na konstrukcji znajduje się eLka w kółeczku. Cena za łóżko, do samodzielnego montażu, bez materaca (90x200cm), wynosi 2999 złotych. W cenę wliczony jest transport na terenie Polski. Czas realizacji zamówienia wynosi ok. 35 dni roboczych. Zamówienia dokonać można jedynie przez Panel LSS.



Jeśli chodzi o umeblowanie mieszkania, oprócz wspomnianych wcześniej produkcji Meblika, w 2014 roku w ofercie Legii pojawiły się dwa wzory legijnych drzwi. We współpracy z firmą DRIMS, można było zamawiać drzwi w różnych wymiarach, a ich cena, wraz z ościeżnicami, zawiasami, klamką i zamkiem magnetycznym, wynosiła ok. 2230 zł.