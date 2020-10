Trening: Taktyka i strzały

Mijają kolejne dni, a trener Czesław Michniewicz nadal na co dzień pracuje z mocno okrojoną liczbą zawodników. W piątkowych przedpołudniowych zajęciach uczestniczyło 15 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Obecny był Bartosz Kapustka, ale zabrakło Jose Kante, który zgłosił lekarzowi problemy zdrowotne. Indywidualnie ćwiczą Inaki Astiz, Mateusz Wieteska, Mateusz Cholewiak i Kacper Kostorz. Ten ostatni jest coraz bliżej powrotu do treningu z resztą zespołu. Powinno nastąpić to już w przyszłym tygodniu. Piątkowy trening poświęcony był zagadnieniom taktycznym i strzeleckim. Zawodnicy rozgrywali ataki skrzydłami i pracowali nad skutecznością. Pilki dośrodkowywali Wszołek, Mladenović, Juranović i Stolarski. Sporo do roboty miał dzisiejszy jubilat Cezary Miszta, który po głównej części zajęć bronił strzały z pięciu metrów. Szkoleniowiec Legii sprawdzał, którzy zawodnicy najlepiej radzą sobie przy dobijaniu piłki zagranej z boku pola karnego. W treningu wzięli udział: Boruc, Miszta, Tobiasz, Antolić, Gwilia, Jędrzejczyk, Juranović, Kapustka, Karbownik, Lewczuk, Andre Martins, Mladenović, Pekhart, Rosołek, Slisz, Stolarski, Valencia, Wszołek. W sobotę i niedzielę drużyna bedzie trenowała o godzinie 11. W niedzielne popołudnie zespół wyruszy w kierunku Wielkopolskiego, a w poniedziałek o godzinie 18:00 zmierzy się z Wartą Poznań.

Jaro - 5 godzin temu, *.centertel.pl Taktyka? Jaka taktyka , długa do przodu to żadna taktyka... odpowiedz

Ante Rukavina - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Taktyka i strzały na treningu.A w meczu;strzał Bogu w okno,podania na afere,albo wbitki na Pekharta,gra na oslep, i tradycyjne kopanie się po czole.Tak samo miało byc przed Karabahem.To juz ciekawsze jest oglądanie strajku kobiet(hahahahahhahahah nie wiadomo po co) niz oglądanie naszych,,żuli-imprezowiczów w legijnych koszulkach''.

W Poznaniu,czy gdzies gdzie grac bedą z Wartą mecz zakonczy sie remisem albo fartowną wygraną Legii,tak jak było w Płocku.Najgorsze jest to,ze forme złapią dopiero na wiosnę.I pewnie zdobędą mistrzostwo.A potem znów spadek formy,lipa w pucharach i kolejny blamaż.Do tego liczne kontuzje które nie wiadomo skad sie biorą skoro kopacze w zasadzie w ogóle nie grają...A jesli grają to ledwie raz w tyg.To juz lepiej tą Legię zaorac i zainwestowac tereny tak aby mogły przynosic zysk dla miasta.Bo Legia to przynosi same straty i wstyd w Polsce.

Nie o takiej Legii marzyłem. odpowiedz

