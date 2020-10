Młodzież: Jagiellonia 1-4 Legia w CLJ U15

Piątek, 30 października 2020 r. 17:52 Raffi, źródło: Legionisci.com

Legioniści z rocznika 2006 rozegrali o dzień wcześniej mecz Centralnej Ligi Juniorów U-15 z Jagiellonią w Białymstoku. Po pierwszej, średnio udanej dla obu drużyn połowie, Legia wypracowała sobie drobną, jednobramkową przewagę. Drugą odsłonę nasi gracze rozpoczęli z kilkoma zmianami w składzie i z dużym impetem, a po dwóch szybkich golach Igora Rosy - do końca meczu kontrolowali przebieg spotkania.



W końcówce legioniści mogli jeszcze podwyższyć prowadzenie, ale Piotr Zieliński trafił w poprzeczkę. Legioniści stworzyli sobie tez wcześnie trzy inne stuprocentowe sytuacji. Z kolei gospodarze najbliżej zdobycia bramki byli jeszcze przy stanie 0-0, gdy z bramki piłkę wybił jeden z naszych obrońców. Wynik 1-4 to stosunkowo dobre podsumowanie dzisiejszego spotkania.



Do końca rozgrywek pozostały mecze mecze z Escolą Varsovia i Zniczem Pruszków. Legia, która dotąd w 12 meczach 11 razy wygrała i raz zremisowała, prowadzi w tabeli rundy jesiennej z 7 "oczkami" przewagi nad Escolą (która ma 1 mecz zaległy) o 10 p. nad Jagiellonią. Kolejne miejsca, z wyraźnie większą stratą, zajmują Znicz Pruszków, Polonia Warszawa i UKS SMS Łódź. Już tylko iluzoryczne szanse na utrzymanie mają Widzew Łódź i Olimpia Elbląg.



CLJ U15: Jagiellonia Białystok '06 1-4 (1-2) Legia U15

Gole:

0-1 10 min. Mateusz Sitek b.a.

1-1 15 min. Jan Faberski b.a.

1-2 33 min. Karol Kosiorek b.a.

1-3 43 min. Igor Rosa (as. Franciszek Saganowski)

1-4 52 min. Igor Rosa b.a.



Legia: Hubert Nowak – Oliwier Olewiński, Fryderyk Misztal (65' Jakub Nędzyński), Rafał Boczoń, Jakub Grzejszczak – Kajetan Pysz (41' Kacper Bogusiewicz), Maciej Saletra (65' Jakub Chodkowski), Igor Rosa (53' Piotr Zieliński) – Karol Kosiorek, Mateusz Sitek, Roman Zhuk (41' Franciszek Saganowski)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko