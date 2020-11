Filip Mladenović został powołany do kadry Serbii na listopadowy barażowy mecz eliminacji mistrzostw Europy oraz na mecze Ligi Narodów. Najpierw ekipa z Bałkanów w ramach finału baraży zagra ze Szkocją 12 listopada w Belgradzie. Natomiast w Lidze Narodów zmierzą się z Węgrami (15 listopada w Budapeszcie) i Rosją (18 listopada w Belgradzie).

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Sympatyczny typ, podobają mi się jego dośrodkowania w pole karne przeciwnika. odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl Powodzenia, dawno was nie było na mistrzostwach odpowiedz

Tomek - 4 godziny temu, *.chello.pl Gość od biegania i wrzucania na pałę . Ale o dziwo w naszej eklapie często to jest skuteczne i nawet daje bramki odpowiedz

