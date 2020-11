Komentarze (22)

atmosferic - 30 minut temu, *.orange.pl Ile razy kapustka jesy na boisku to wylaczam streama - najgorszy pilkarz ekstraklasy. To jest obraza dla Legii ze taka miernota w niej gra. odpowiedz

Autor - 14 minut temu, *.virginm.net @atmosferic: cały czas liczę że się rozkręci... Fakt słabo wygląda ale on właściwie przestał już grać w piłkę hehe dlatego jeszcze go nie skreślam i wierzę że się podniesie. Dobry przykład dla naiwnych młodych którzy chcą od razu do wielkiej zachodniej piłki.

No i skoro juz jest u nas to trzeba mu życzyć dobrze nie ?? Pozdr odpowiedz

Książę Nocy - 36 minut temu, *.inetia.pl Wszołek do rezerw.... odpowiedz

Jerry - 26 minut temu, *.com.pl @Książę Nocy: 10p % racji. odpowiedz

Autor - 45 minut temu, *.237.102 Zabierajcie tego gvilie w pi...du.

Jeszcze coś tam mamrocze pod nosem drewniak!

Czemu Martins nie gra zamiast tego kaleki?!

A tą asysta to taka wyżebrana ... Więcej od niego w tamtej akcji zrobił Valencia .

Nie mogę już patrzeć na tego Waleriana, a naprawdę byłem ZA jak przychodził.

Martins na bank odejdzie jo go miodek wypycha to jest proste jak 2+2... A chłop ma jakąś technikę a w porównaniu do gvili to jest wirtuozem . Szkoda słów odpowiedz

Autor - 19 minut temu, *.virginm.net Martins na boisku na chwilę i potwierdza moje słowa.... Zjada Waleriana na śniadanie! Przyjęcie podanie i ogólna orientacja a nawet czysty odbiór..... Czemu on nie gra!!!! Mam nadzieję że teraz już będzie a ten wielki nochal na ławkę rezerwowych!! odpowiedz

Bartek(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl sport247live prawie nie zacina i dobra jakość odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie zdejmujemy nogi z gazu w 2 polowie. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @atmosferic: Musi byc srodnia 2 gole na mecz - wiec jeszcze 4. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tak się goli frajerów, brawo Czesiu! odpowiedz

dejne3 - 2 godziny temu, *.199.66 Panowie na Trałkę trzeba uważać ,bo Legia przyjechała odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.chello.pl Witam. Może ktoś wrzucić linka do meczu. Dzięki odpowiedz

Książę Nocy - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Szymon : http://strims.world/WartaPoznanLegiaWarszawa.php odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.chello.pl @Książę Nocy: Wielkie Dzięki odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Po co gruby na siłę promuje Vanencię???

Ani to nasz gracz, ani nie wnosi niczego do gry... odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Kaktus: Ale wybrales moment by to powiedziec - pewnie w tym samym czasie co Valencia zrobil akcje na 0-3 :-D odpowiedz

Tomo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jak ktoś ma to proszę podesłać linka do meczu.

Z góry dzięki odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Tomo: podaj maila odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.mm.pl Bez Karbo? Kolejne osłabienie ehhh. Dziś tylko 3 pkt odpowiedz

Gienek - 3 godziny temu, *.netfala.pl @(L) : Był na imprezie u Williama i złapał koronke ;-) odpowiedz

PAB(L) O - 3 godziny temu, *.mm.pl Dziś Luqi miał mieć test, a teraz podają ze jeden zawodnik L z pozytywnym wynikiem, który przebywał w izolacji, ehhh szkoda by było bo już liczyłem na jego powrót odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.248.132 @PAB(L) O:

Karbownik z Covid odpowiedz

