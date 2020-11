Konferencja pomeczowa

Tworek: To nie był nasz najgorszy mecz

Poniedziałek, 2 listopada 2020 r. 20:33 Fumen, źródło: Legionisci.com

Piotr Tworek (trener Warty): Przegraliśmy ze zdecydowanie lepszym zespołem. Jak Legia przyspieszyła w pierwszej połowie, to totalnie gubiliśmy się w obronie. Wierzyliśmy do końca chociaż na honorowe trafienie. I chociaż przegraliśmy 0-3, to morale drużyny nie zostało zachwiane. Chcę podziękować zawodnikom za walkę do samego końca mimo brutalnego dla nas wyniku.



Legia pokazała jak prowadzić grę, jak kreować sytuację. Dzięki temu wiemy nad czym mamy pracować i do czego dążyć. Teraz czas na regenerację i będziemy szukać punktów ze Stalą Mielec. Wiem, że 0-3 może wyglądać źle, ale wbrew pozorom to nie był najgorszy nasz mecz w tym sezonie. Musimy mieć świadomość z kim się dziś mierzyliśmy. Jestem niezadowolony z jednej rzeczy. Analizowaliśmy postawę stołecznego zespołu, a mimo to nie realizowaliśmy założeń taktycznych. Paweł Wszołek zbyt łatwo wyciągał nam zawodników. W efekcie po jednej z takich sytuacji padła bramka. Zresztą, szybko stracone trzy gole podłamały zespół. Do póki na tablicy był bezbramkowy remis, to spotkanie układało się po naszej myśli. Próbowaliśmy grać wysokim pressingiem, odbierać piłkę. Przez pierwsze minuty wyglądało to poprawie, ale gdy w pół godziny tracisz trzy bramki, to może to wytrącić zespół z równowagi.