Legia rozbiła na wyjeździe Wartę Poznań aż 3-0. Przewaga mistrzów Polski nie podlegała żadnej dyskusji, a swoją wyższość udowodnili oni szczególnie w pierwszej połowie, w której strzelili wszystkie trzy gole. Zapraszamy do obejrzenia bramek z poniedziałkowego spotkania. Skrót meczu 1-0 Wszołek 2-0 Mladenović 3-0 Pekhart

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Elquatro - 5 godzin temu, *.chello.pl Najładniejsza bramka Pepika ze wszystkich jakie strzelił odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.