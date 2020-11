Miszta: Spełniłem swoje marzenie

Poniedziałek, 2 listopada 2020 r. 19:58 Fumen, źródło: Canal+

Cezary Miszta: Tydzień temu wróciłem do treningów po kontuzji, a dziś mi przyszło debiutować. Nawet nie wiedziałem co jest grane, bo siedziałem na ławce i nie miałem informacji, że w przerwie Artur zgłosił kontuzję. Cieszę się z wejścia na boisko, bo spełniłem jedno ze swoich marzeń - zadebiutowałem w ekstraklasie i na dodatek w swoim ulubionym klubie.



Muszę podziękować chłopakom z drużyny. Jak tylko zobaczyli, że szykuję się do wejścia, to dodawali mi otuchy.



Bez wątpienia Grodzisk Wielkopolski jest dla mnie szczególnym miejscem. To właśnie tu debiutowałem i kończyłem zmagania w I lidze, a teraz miałem okazję poznać smak ekstraklasy.