33. urodziny Jędrzejczyka

4. listopada swoje 33. urodziny obchodzi Artur Jędrzejczyk . Obrońca Legii urodził się w 1987 roku w Dębicy. W klubie z tego miasta rozpoczął swoją piłkarską karierę, żeby niebawem po raz pierwszy trafić do zespołu "Wojskowych". Potem "Jędza" grał m.in. w Dolcanie Ząbki, Koronie Kielce czy FK Krasnodar, aby w 2016 roku ponownie wrócić do stolicy Polski. W sumie Jędrzejczyk rozegrał dla Legii 260 meczów, strzelając w nich 9 goli. Z okazji urodzin życzymy Arturowi dużo zdrowia, powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym, wielu udanych występów z "eLką" na piersi, a także mistrzostwa Polski w trwającym obecnie ligowym sezonie!

