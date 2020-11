37. urodziny Astiza

Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w obecnej kadrze obchodzi dzisiaj swoje 37. urodziny. Inaki Astiz , bo to o nim mowa, urodził się w 1983 roku w hiszpańskiej Pampelunie, a w 2007 roku przywędrował do Polski, zasilając Legię. Przez kilkanaście lat swojego pobytu na Łazienkowskiej rozegrał dla stołecznego klubu 273 spotkania. Inakiemu życzymy dużo spokoju, zdrowia i radości z gry w piłkę na każdy kolejny dzień życia. Mamy nadzieję, że za nieco ponad pół roku będzie mógł świętować z Legią swój piąty tytuł mistrza Polski.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.