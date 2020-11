22. urodziny Muzyka

W sobotę 7 listopada swoje 22. urodziny obchodzi Wojciech Muzyk . Bramkarz Legii urodził się w 1998 roku w Suwałkach, natomiast zawodnikiem stołecznego klubu jest od czerwca 2019 roku. Do tej pory w barwach mistrzów Polski rozegrał trzy mecze - dwa w Pucharze Polski i jeden w Ekstraklasie. Z okazji urodzin życzymy jak największej liczby udanych występów między słupkami, a także wielu sukcesów sportowych. Mamy nadzieję, że w przyszłości Wojciech stanie się kolejnym bramkarzem, który z Legii wypłynie na szerokie europejskie wody. Wszystkiego najlepszego!

