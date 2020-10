Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 31 października 2020 r. 20:19 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi Legii pokonali 4-0 Koronę Kielce, po golach Kamińskiego (dwa), Czajkowskiego i Janaszka. Legia - z 2 meczami zaległymi - zajmuje 6. miejsce tabeli CLJ U18. W CLJ U17, grająca w mocno odmłodzonym składzie Legia zremisowała 3-3 z GKS w Bełchatowie i nie wykorzystała wpadek czołowej dwójki. Legia U14 rozegrała ciekawe spotkanie towarzyskie z AP Żuri Olsztyn U15. Po toczonej w szybkim tempie wymianie ciosów padł rezultat 2-3 dla gości.



CLJ U18: Legia Warszawa 4-0 (1-0) Korona Kielce 02/3

Gole:

1-0 42 min. Wiktor Kamiński (rzut karny po faulu na nim samym)

2-0 55 min. Wiktor Kamiński (as. Kajetan Staniszewski)

3-0 88 min. Jakub Czajkowski (as. Fryderyk Janaszek)

4-0 90+1 min. Fryderyk Janaszek (as. Damian Urban)



Strzały (celne): Legia 16 (7) - Korona 5 (5)



Legia: Maciej Kikolski [04] – Miłosz Pacek, Łukasz Rytelewski, Damian Urban, Patryk Romanowski [04] – Ignacy Dawid, Jerzy Munik (83' Bartosz Ślendak), Ivan Vidosević (61' Michał Kochanowski) – Kajetan Staniszewski (68' Kacper Skwierczyński), Wiktor Kamiński [04](68' Fryderyk Janaszek [04]), Patryk Pierzak (83' Jakub Czajkowski)

Rezerwa: Jan Sobczuk [05](br)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



CLJ U17: GKS Bełchatów 04 3-3 (1-2) Legia U17

Gole:

0-1 2 min. Dawid Kiedrowicz (as. Patryk Bek)

1-1 8 min.

1-2 12 min. Igor Strzałek (as. Dawid Kiedrowicz)

1-3 47 min. Szymon Gaj (głową, as. Igor Strzałek z rogu)

2-3 55 min.

3-3 82 min.



Legia: Hubert Nowak [06] – Szymon Gaj [05], Ignacy Morawski [05], Jakub Rutkowski, Bartosz Dziemidowicz – Patryk Bek, Oskar Lachowicz [05] (46' Bartosz Mikołajczyk [05]), Igor Strzałek (70' Szymon Grączewski [05]) – Patryk Winiarski, Jordan Majchrzak (46' Maksymilian Stangret [05]), Dawid Kiedrowicz

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Sparing: Legia U14 2-3 (0-1) SMP Żuri Olsztyn U15

Gole:

0-1 27 min. Piotr Telega (as. Kacper Szymański)

0-2 52 min. Wiktor Szatkowski

0-3 54 min. Jakub Janczuro (po rzucie rożnym)

1-3 67 min. Aleks Płoszka (dobitka strzału Stanisława Gieroby)

2-3 77 min. Michał Reterski (b.a., z dystansu)



Strzały (celne): Legia 24 (12) - AP Żuri 19 (13)



Grano 2x40 minut



Legia: Dawid Ostrowski - Michał Reterski, Leon Ziętek, Dawid Foks, Maciej Jaroszewski, Szymon Chojecki, gracz testowany, Kuba Solecki, Leon Falecki, gracz testowany, gracz testowany, Jan Leszczyński, Maciej Jeleński, Kuba Nawrocki, Michał Korba, Aleks Płoszka, Stanisław Gieroba

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko