Trening

Dwudziestka na mecz z Wartą Poznań

Niedziela, 1 listopada 2020 r. 15:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

W niedzielne południe drużyna Legii odbyła ostatni trening przed meczem z Wartą Poznań. W zajęciach wzięło udział 20 zawodników, którzy udadzą się do Wielkopolski. Trener Czesław Michniewicz postanowił zabrać Rafaela Lopesa i Luisa Rochę, którzy dopiero dziś wrócili do pełnych treningów.



W poniedziałek do dyspozycji szkoleniowca będą:

Bramkarze: Boruc, Miszta

Obrońcy: Jędrzejczyk, Juranović, Lewczuk, Luis Rocha, Mladenović, Stolarski

Pomocnicy: Andre Martins, Antolić, Cholewiak, Gwilia, Kapustka, Karbownik, Slisz, Valencia, Wszołek

Napastnicy: Pekhart, Rafael Lopes, Rosołek



Nieobecni: Astiz, Cierzniak, Hołownia, Luquinhas, Wieteska, Kante, Kostorz, Remy, Muzyk, Sanogo, Vesović



Trening trenerzy poświęcili konkretnym rozwiązaniom taktycznym przed nadchodzącym spotkaniem. Było wyprowadzanie piłki od bramkarza, różne warianty rozgrywania stałych fragmentów gry oraz dośrodkowania kończone strzałami. Wyjściowa jedenastka na mecz z poznaniakami nie powinna różnić się od tej, którą zagrała w ostatnim spotkaniu z Pogonią.



Mecz Warta - Legia odbędzie się w poniedziałek, 2 listopada o godzinie 18:00 w Grodzisku Wielkopolskim.





























fot. Woytek / Legionisci.com