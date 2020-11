Biblioteka legionisty: Kopalnia. Sztuka futbolu

Środa, 11 listopada 2020 r.

10 września tego roku miała miejsce premiera piątej części "Kopalni", czyli książki zawierającej kilkanaście obszernych artykułów związanych ze sobą tematycznie. Tematem tej części jest porażka, a całość jak zwykle zebrał Piotr Żelazny, który poprzednimi wydaniami wyrobił serii pozycję na rynku.



Na "piątkę" trzeba było czekać dość długo, ale w końcu się doczekaliśmy, a niedługo później, wraz z przeniesieniem wydawnictwa do SQN nastąpił również dodruk poprzednich czterech tomów serii. O poziom merytoryczny można było być spokojnym. Tym razem czytelnicy otrzymali 17 tekstów, każdy innego autora. I oczywiście na różne tematy, których częścią wspólną jest piłka nożna oraz wspomniana wcześniej porażka. Autorami poszczególnych tekstów są Piotr Żelazny, Auke Kok, Wojciech Jagielski, Rafał Stec, Michał Okoński, Marek Wawrzynowski, Tomasz Lipiński, Piotr Wesołowicz, Tomasz Urban, Michał Kołodziejczyk, Rafał Lebiedziński, Bartosz Nosal, Piotr Jagielski, Emanuel Rosu, Michał Trela, Michał Zachodny i Leszek Jarosz.



Najdłuższe teksty liczą około 40 stron, są jednak także takie liczące po stron dziesięć. Ich kolejność jest losowa, podobnie jak kolejność czytania, bowiem żaden z nich nie nawiązuje do kolejnego. Najciekawsze historie znalazły się moim zdaniem akurat na początku i na końcu publikacji. A mianowicie w pierwszym rozdziale zatytułowanym "Puścili czystych" poznajemy historię drużyny prowadzonej przez Janusza Wójcika na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. Autor, Piotr Żelazny nie skupia się jednak na drodze do olimpijskiego srebra, a wynikach badań piłkarzy, którzy przechodzili badania jeszcze w Polsce. I z części z nich wynikało, że piłkarze zażywali niedozwolone środki. Dlaczego zawodnicy z dodatnimi wynikami testów ostatecznie do Barcelony polecieli, jak tuszowano całą sprawę, przeczytamy w dość obszernym tekście, który gorąco można polecić. W rozdziale napomknięto o sytuacji z rundy wiosennej sezonu 1992/93. "W rundzie wiosennej tamtego sezonu doszło do innej afery, którą wkrótce przykryły wydarzenia związane z mistrzostwem. Zdyskwalifikowany został Roman Zub z Legii. Badanie antydopingowe wykazało, że wartość T/E w jego organizmie wynosiła 7,8. Wtedy też po Warszawie krążyła plotka, że większa liczba piłkarzy nie zaliczyła badań. Przez lata szeptano, że Zub został poświęcony, a profesor Smorawiński mówił wówczas, że jeden z piłkarzy badanych w tym samym czasie co Zub miał wynik 5,7 (...)" - czytamy.



Z kolei w obszernym, 40-stronicowym artykule "Tajemnice meczu, którego nikt nie widział", Leszek Jarosz przybliża spotkanie Polska - Brazylia na Mundialu w 1938 roku, w którym przez lata powielana była wersja o czterech trafieniach Ernesta Wilimowskiego. Jedno jest pewne - końcowy wynik spotkania, w którym biało-czerwoni ulegli we Francji drużynie "Kanarków" 5-6 (po dogrywce) i odpadli z dalszych gier. Jarosz wykonał katorżniczą pracę, wyszukując mnóstwo informacji dotyczących nie tylko przebiegu samego meczu, jak również podróży Polaków do Francji i historii Wilimowskiego. Wszystko na to wskazuje, że Wilimowski - bez wątpienia w tamtym okresie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie - w meczu z Brazylią zdobył "jedynie" trzy bramki. Ale by się o tym dowiedzieć, warto przeczytać niezwykle ciekawą historię tego meczu.



Zresztą ciekawych tekstów w kolejnej odsłonie "Kopalni" jest znacznie więcej - jak choćby ten dotyczący trenerskich dokonań Zbigniewa Bońka, który na trenerskiej ławce radził sobie dokładnie odwrotnie aniżeli na murawie jako zawodnik.



Tytuł: Kopalnia. Sztuka Futbolu #05

Autorzy: Praca zbiorowa (Piotr Żelazny, Auke Kok, Wojciech Jagielski, Rafał Stec, Michał Okoński, Marek Wawrzynowski, Tomasz Lipiński, Piotr Wesołowicz, Tomasz Urban, Michał Kołodziejczyk, Rafał Lebiedziński, Bartosz Nosal, Piotr Jagielski, Emanuel Rosu, Michał Trela, Michał Zachodny, Leszek Jarosz)

Wydawnictwo: SQN

Liczba stron: 288

Data wydania: 2020

Cena: 45 zł



