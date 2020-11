6-8.11: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę przy Łazienkowskiej nasi piłkarze zmierzą się z Lechem - niestety to ciekawe spotkanie kibice obejrzą jedynie w telewizji. Transmisję internetową będzie można zobaczyć z wyjazdowego meczu naszych futsalistów, których czeka spotkanie w Sierakowicach, bezpośrednio po meczu przy Ł3. W sobotę nasi siatkarze zagrają wyjazdowy mecz z MOS-em Wola i miejmy nadzieję, podobnie jak futsaliści utrzymają prowadzenie w ligowej tabeli. Pięcioboiści Legii dzisiaj rozpoczną rywalizację w Mistrzostwach Polski do lat 24, które odbędą się w Drzonkowie. Rozkład jazdy: 06.11 g. 17:40 Stomil Olsztyn - Radomiak Radom 07.11 g. 10:00 Fuks Pułtusk - Legia Ladies [Pułtusk, ul. Sportowa 2a] 07.11 g. 16:30 FC Den Haag - FC Twente 07.11 g. 17:00 Zagłębie Sosnowiec - Korona Kielce 07.11 g. 18:00 MOS Wola - Legia Warszawa [siatka, ul. Rogalińska 2] 08.11 g. 11:00 Legia II Warszawa - Sokół Aleksandrów Łódzki [Grodzisk Maz.] 08.11 g. 15:00 Legia Warszawa - Lech Poznań 08.11 g. 17:00 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska - Legia Warszawa [futsal] 08.11 g. 17:00 Legia II Warszawa - Isetia Erzurum Warszawa [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Młodzież: 06.11 g. 17:30 MKS Ochota U-12 - Legia Warszawa U-12 [kosz, ul. Geodetów 1] 07.11 g. 10:00 UKS Olimpijczycy II Warszawa 11 - Legia LSS U10B [ul. Grenady 16] 07.11 g. 11:00 Legia U17 - Znicz Pruszków 04 [CLJ U17][LTC, boisko 6] 07.11 g. 13:00 Legia Warszawa U-12 - AZS UW-MBA Warszawa U-12 [kosz, ul. Geodetów 1] 07.11 g. 13:00 Legia U16 - Escola Varsovia 05[LTC, boisko 6] 07.11 g. 13:30 Raków Częstochowa 10 - Legia U11 [Częstochowa] 07.11 g. 13:30 Raków Częstochowa 11 - Legia U10 [Częstochowa] 07.11 g. 14:00 Legia LSS U12 - AP Zina II Warszawa 08 [ul. Łazienkowska 3] 07.11 g. 15:00 Legia U14 - UKS Varsovia 07 [LTC, boisko 6] 07.11 g. 16:00 Legia LSS U11B - Balkan Team 09 [ul. Łazienkowska 3] 07.11 g. 17:30 Legia LSS U10A - OKS Champion II Otwock 10/11 [ul. Łazienkowska 3] 07.11 g. 18:00 Escola Varsovia 06 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Fleminga 2] 08.11 g. 11:00 Zagłębie Lubin 03 - Legia U18 [CLJ U18][Lubin] 08.11 g. 12:30 Gim 92 Ursynów U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Koncertowa 4] 08.11 g. 13:30 Laura Chylice 09 - Legia LSS U11A [Chylice, ul. Dworska 9] 08.11 g. 16:00 Drukarz Warszawa 12 - Legia LSS U9 [Al. Zieleniecka 2] 08.11 g. 16:30 Legia U12 - Wilga Garwolin 07 [ul. Łazienkowska 3] 08.11 g. 18:00 Legia U13 - MKS Polonia Warszawa 08 [LTC/ul. Łazienkowska 3] 09.11 g. 16:00 Legia Warszawa U-19 - Gim 92 II Ursynów U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

