Jeden z legionistów zakażony

Po badaniach medycznych przeprowadzonych przed meczem z Wartą Poznań okazało się, że jeden z zawodników stołecznego klubu zakażony jest koronawirusem. Najprawdopodobniej chodzi o Michała Karbownika, który nie znalazł się w kadrze na poniedziałkowe spotkanie, a jeszcze w niedzielę trenował wspólnie z pozostałymi zawodnikami i szykowany był do gry przeciwko beniaminkowi.



Do dyspozycji trenera nie jest również Jose Kante. Po powrocie ze Szczecina okazało się, że napastnik musi przejść kwarantannę. We wtorek poznamy wyniki jego badań, ale dużo wskazuje na to, że będzie musiał zostać odizolowany - poinformował przed meczem z Wartą Czesław Michniewicz.