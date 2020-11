Debiut Cezarego Miszty

Cezary Miszta zadebiutował w barwach Legii Warszawa. 19-letni zawodnik wszedł na boisko na początku drugiej połowy wygranego 3-0 meczu z Wartą Poznań. Bramkarz zastąpił Artura Boruca, który uskarżał się na problem z Achillesem. Można stwierdzić, że opłaciła się cierpliwość Miszty. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu ponownie mógł ogrywać się w innych klubach, ale ostatecznie pozostał przy Łazienkowskiej. Praca pod okiem Krzysztofa Dowhania oraz obserwacja starszego kolegi po fachu ma przynieść wymierne korzyści w przyszłości. Przypomnijmy, że Cezary Miszta trafił do Warszawy w 2016 roku. W międzyczasie zdobywał doświadczenie na wypożyczeniu w Zagłębiu Sosnowiec oraz Radomiaku Radom. "Muszę chłopakom podziękować, bo wspierali mnie, kiedy wchodziłem na boisko. Spełniłem jedno ze swoich marzeń. Bardzo się cieszę. Wystąpiłem w ekstraklasie w ulubionym klubie. Zadebiutowałem na tym stadionie w pierwszej lidze, skończyłem tutaj sezon pierwszoligowy i zagrałem pierwszy mecz w ekstraklasie" - powiedział po meczu Miszta w rozmowie z C+.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.