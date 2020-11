Pekhart powołany do reprezentacji

Komentarze (12)

WAWA Orbitek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I co?

Już potwierdzone że nie na covida! odpowiedz

zgred - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie rozumiem narzekaczy.Przede wszystkim ja widzę jak Pekhartowi po prostu zawsze się chce,on zawsze jest mocno zaangażowany i mocno pracuje dla drużyny.Wraca się na własne pole karne przy stałych fragmentach gry i robi i różnicę dzięki swoim warunkom fizycznym.Byłem mocno zaskoczony gdy po jednym z meczy ligowych w tym sezonie zobaczyłem Pekharta na 3 miejscu wśród najwięcej biegających zawodników na boisku.Wiadomo,że gracz z takim wzrostem nigdy nie będzie typem technika ale on daje Legii więcej w innych aspektach gry.Bardzo pożyteczny piłkarz odpowiedz

znajca - 3 godziny temu, *.com.pl Wieszczę, że na zgrupowaniu reprezentacji Czech zapanuje wielkie niedowierzanie, że ten Pan może być liderem strzelców jakiejkolwiek europejskiej pierwszej klasy rozgrywek. Poniekąd będzie firmował bajecznie wysoki poziom naszej fantastycznej ekstraklasy. odpowiedz

MARKUS - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl technika nie grzeszy szybkością też ale wzrost I gra głową są jego atutem powodzenia odpowiedz

Alex Morgan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @MARKUS : Głową graj! Używaj znaków przestankowych, takich jak: przecinek i kropka. odpowiedz

Autor11 - 4 godziny temu, *.154.128 Wstępne badania nie wykazały koronowirusa odpowiedz

Bemowo L - 4 godziny temu, *.vectranet.pl On nie ma korony. Co wy z tym covidem u niego?

Ze węchu nie miał po połowie meczu?

Śmiechu warte takie wasze domysły. Mniej telewizji,a więcej spacerów to wam pandemią mózgów nie wypiorą.

Jakby zaczął kichać to też covid, jakby sobie zakasłał to też covid...

Śmiechu warte odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Bemowo L: Czego nie rozumiesz? Że jest pandemia i jak ktoś zauważa u siebie objawy to powinien to niezwłocznie zgłosić nawet jeśli jest to w połowie meczu? Pekhart zgłosił i chwała mu za to, teraz niech go przebadają porządnie i koniec tematu a ty nie musisz się tak podniecać bo tu chodzi o ludzkie życie. Piłkarzom nic się nie stanie od wirusa ale gdy będą się zarażać jak leci to wyraźnie przyczynią się do rozprzestrzeniania się epidemii a co za tym idzie kolejnymi zgonami... odpowiedz

Pablo33 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Bemowo L: Otóż to. Mniej telewizji, więcej książek i medytacji i tyle z tej plandemii. odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl @Bemowo L: Gdyby ktoś z Twoich bliskich poważnie chorował lub wręcz zmarł z powodu COVID 19 - też uznałbyś to za śmiechu warte? Używaj mózgu zgodnie z instrukcją. odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.centertel.pl Będzie grać z koronawirusem? odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl @Autor: A skad wiesz, że go ma? Robiłeś badania? odpowiedz

