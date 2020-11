Problemy Boruca z Achillesem

Artur Boruc zagrał tylko w pierwszej połowie meczu Legii z Wartą Poznań w Grodzisku Wielkopolskim. Na drugą część spotkania trener Michniewicz wstawił do składu, w miejsce 40-letniego Boruca, debiutującego w pierwszym zespole Legii, Cezarego Misztę. Początkowo wydawało się, że zmiana wynikała przede wszystkim z wysokiego, trzybramkowego prowadzenia naszej drużyny. W trakcie drugiej części meczu, komentatorzy C+ poinformowali, że grający w barwach Legii po raz 101. Boruc, miał problem z Achillesem. Sztab szkoleniowy nie chciał ryzykować zdrowia pierwszego bramkarza - stąd zmiana w bramce Legii przeprowadzona w przerwie dzisiejszego meczu.

