- 1 godzinę temu, *.235.237

Kiedys czytalem wywiad z niemcem mieszkajacym w polsce, na pytanie co go zaskoczylo w naszym kraju odpowiedzial ze ogrom zbiorek,akcji charytatywnych typu WOSP i ofiarnosc narodu ktory do najbogatszych nie nalezy, ale jednoczesnie nie mogl zrozumiec dlaczego narod to robi, cos co jest obowiazkiem panstwa i co u niego w kraju czy innych zachodnich krajach zalatwia i zapewnia rzad a nie ludzie.....taka to roznica mierzy Polska krajem de facto unijnym a zachodem. Minie wiele lat aby dogonic ich poziom w pewnych dziedzinach,a moze to sie w ogole nie udac....

