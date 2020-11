Michniewicz tłumaczy się z wystawienia do gry Lewczuka

Komentarze (8)

zaba285 - 3 godziny temu, *.116.118 gorączka to jest od 38 stopni.



co za ironia, nie myślałem że dożyje czasów, że człowiek który kichnie będzie traktowany jak przestępca odpowiedz

Biała Łapa - 3 godziny temu, *.chello.pl A utrata węchu w przerwie meczu przez Pekharda? Być może W Grodzisku Wlkp. Legia zdetonowała granat covidowy?

Co na to Redakcja? Proszę o konkrety, byle bez ściemy! odpowiedz

Tom - 3 godziny temu, *.233.0 #czesiekout odpowiedz

............ - 3 godziny temu, *.chello.pl No to Stanowski bedzie mial ubaw odpowiedz

Miro - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czy on ma mózg? Jak już go wystawił to po co takie rzeczy gada? odpowiedz

Do znawców regulaminów - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ok, to jakie kary nam teraz grożą? odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.214.220 @Do znawców regulaminów: Wg regulaminu robisz gały na dowolnej trybunie. odpowiedz

Korek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Do znawców regulaminów: walkower, kara finansowa i szczególny nadzór nad stanem sanitarnym w naszym kubie. Mało?! odpowiedz

