Koszykówka

Legia Warszawa 78-72 Trefl Sopot

Czwartek, 5 listopada 2020 r. 19:16 Woytek, źródło: Legionisci.com, Legiakosz.com

W meczu 12. kolejki Energa Basket Ligi rozegranym na Bemowie Legia Warszawa wygrała 78-72 z Treflem Sopot. Jest to dziesiąte zwycięstwo drużyny Wojciecha Kamińskiego w tym sezonie. "Zieloni Kanonierzy" pozostają liderem w tabeli koszykarskiej ekstraklasy.



Fotoreportaż z meczu - 35 zdjęć Hugollka



Po wyrównanych pierwszych minutach spotkania Legia przejęła inicjatywę w połowie pierwszej kwarty. Po celnym rzucie za trzy punkty Grzegorza Kulki Legia prowadziła 10-7, a wkrótce powiększyła przewagę do siedmiu oczek i zwycięsko zakończyła pierwszą kwartę rezultatem 20-13. W drugiej kwarcie to Trefl grał lepiej, co w ciągu kilku minut przełożyło się na wynik na tablicy świetlnej. Z dystansu trafiał Łukasz Kolenda podczas gdy warszawianie stracili skuteczność. Tylko osiem zdobytych punktów pozwoliło jednak Zielonym Kanonierom utrzymać minimalne prowadzenie na półmetku starcia. Gospodarze prowadzili 28-26.



Po przerwie Trefl kontynuował dobrą grę, podopieczni trenera Marcina Stefańskiego mieli sporo otwartych pozycji strzeleckich, co skrzętnie wykorzystywali. Na boisku nie pojawił się Jakub Karolak, któremu doskwierał ból stopy, co stanowiło spore osłabienie stołecznej drużyny. Końcówka kwarty to już dominacja Legii, która dzięki udanym zagraniom Justina Bibbinsa, Przemysława Kuźkowa wygrali tę część meczu 23:22 i odzyskali swoje minimalne prowadzenie.



Mnóstwo walki zagościło na parkiecie podczas ostatniej części spotkania. Liderem drużyny Wojciecha Kamińskiego był Justin Bibbins ale pomagali mu Grzegorz Kulka i Earl Watson. Amerykański środkowy często wymuszał faule sopocian, ale tylko połowa rzutów wolnych w jego wykonaniu trafiała do celu. Pięć punktów z rzędu zdobył Jamel Morris czym wyprowadził swój zespół na prowadzenie 65-57. Tej przewagi warszawianie już nie oddali. Trefl starał się gonić rywala, ale udane akcje Martynasa Paliukenasa i Karola Gruszeckiego nie pozwoliły na udany pościg za Legią, która zwyciężyła 78-72. Było to ósme zwycięstwo Zielonych Kanonierów na własnym parkiecie i dziesiąty triumf w sezonie Energa Basket Ligi dzięki czemu legioniści pozostają liderem rozgrywek.



Kolejne spotkanie Legia rozegra w niedzielę, 15 listopada o godzinie 17:35 we Wrocławiu.



PLK: Legia Warszawa 78-72 Trefl Sopot

Kwarty: 20-13, 8-13, 23-22, 27-24



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

1. J. Bibbins 22 (2)

14. G. Kulka 14 (2)

24. J. Morris 11 (1)

33. E. Watson 11

3. J. Karolak 6

---

31. G. Kamiński 6

84. P. Kuźkow 3 (1)

91. D. Wyka 3 (1)

18. M. Konopatzki 2

15. A. Linowski 0

99. J. Sadowski -





Trefl Sopot [punkty, za trzy]

1. Ł. Kolenda 18 (4)

7. M. Paliukenas 14 (1)

22. D. Moten 14 (2)

33. K. Gruszecki 12 (1)

13. D. Olejniczak 7

---

29. P. Leończyk 7 (1)

23. M. Kolenda 0

11. T. Haws 0

21. P. Pułkotycki -

21. Ł. Klawa -

34. S. Rompa -



Komisarz: L. Rakoczy

Sędziowie: R. Mordal, B. Puzoń, M. Skorek



Mecz bez udziału publiczności.



fot. Hugollek / Legionisci.com



