Raport medyczny po meczu z Wartą

Legia Warszawa poinformowała, że żaden z zawodników będących w kadrze meczowej na mecz z Wartą Poznań nie wykazywał przed meczem objawów charakterystycznych dla Covid-19. Igor Lewczuk i Tomas Pekhart przejdą dziś dodatkowe testy. Na ten moment zespól przygotowuje się do meczu z Lechem zgodnie z założonym planem treningowym. Tomas Pekhart zgłosił gorsze samopoczucie i jeden z potencjalnych objawów po zejściu z boiska i został natychmiast odizolowany od zespołu, wrócił do Warszawy oddzielnym samochodem. Klub na bieżąco spełnia wszystkie procedury, zawodnicy Legii są jednymi z najczęściej badanych w całej lidze. Cała drużyna ma zaplanowaną kolejną turę testów w środę 4 listopada - informuje klub.

