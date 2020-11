Warta: Legia naruszyła zasady

Warta Poznań opublikowała komunikat po meczu z Legią w związku z sytuacją z wypowiedzią trenera Legii Czesława Michniewicza. Poniżej prezentujemy jego treść: Jako Warta Poznań S.A. z zaniepokojeniem i zaskoczeniem wysłuchaliśmy słów trenera Legii Warszawa Czesława Michniewicza na konferencji prasowej po meczu w 6. kolejce PKO Ekstraklasy. Szkoleniowiec poinformował, że na boisku przebywali dwaj zawodnicy, u których zaobserwowano objawy charakterystyczne dla COVID-19. Uznajemy ten fakt za naruszenie zasad, na których opiera się funkcjonowanie najwyższych lig piłkarskich w kraju, w czasie pandemii. Piłkarze, trenerzy, pracownicy klubów od wielu miesięcy są objęci reżimem sanitarnym, wysyłają raporty na temat swojego stanu zdrowia. Wszystko po to, żeby zachować ciągłość rozgrywek, a jednocześnie nie narażać się nawzajem na ryzyko zakażenia. Ta dżentelmeńska umowa mogła zostać złamana podczas meczu. Chcemy stanowczo podkreślić, że przyjmujemy wynik z boiska, mimo że znaleźli się na nim zawodnicy, którzy – w myśl zaleceń Zespołu Medycznego PZPN – powinni zostać odsunięci od składu. Uczestniczyli jednak w grze, czym potencjalnie mogli narażać na zakażenie innych piłkarzy, trenerów oraz wszystkie osoby, które tego dnia pracowały nad organizacją meczu oraz przy realizacji transmisji TV. Takie postępowanie stoi w jawnej sprzeczności z regułami, których wszyscy zobowiązaliśmy się przestrzegać. Budzi też obawy, co do wzajemnego zaufania w przyszłości. A to właśnie na nim opiera się przede wszystkim idea sportowej rywalizacji w czasach pandemii. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy zespół chce grać w jak najmocniejszym składzie i zwiększać swoje szanse na zwycięstwo. Warta Poznań była w podobnej sytuacji na początku października, akurat przed meczem z Legią Warszawa. Gdy u przedstawicieli naszego klubu pojawiły się objawy typowe dla COVID-19, działaliśmy w porozumieniu z Zespołem Medycznym PZPN oraz Ekstraklasą. W efekcie tych działań mecz został odwołany. Straciliśmy na tym finansowo, ale też sportowo, bo to rywal był kilka dni po swoim pucharowym występie. Byliśmy jednak przekonani, że tak należy postąpić. Że tak jest po prostu w zgodzie z duchem fair play. Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami spółki Ekstraklasa S.A. oraz klubem Legia Warszawa. Skierowaliśmy równocześnie prośbę o interpretację wczorajszej sytuacji przez przedstawicieli Zespołu Medycznego PZPN, ponieważ zależy nam na wyjaśnieniu wszystkich okoliczności tego wydarzenia. Zdrowie zawodników i ich najbliższych jest dla nas wartością nadrzędną. Wychodzimy bowiem z założenia, że warto wyciągnąć wnioski i ustalić standardy działania – tak, aby podobne sytuacje nie zdarzyły się w przyszłości.

MARKUS - 59 minut temu, *.t-mobile.pl wyniki są zdrowi odpowiedz

Mk - 2 godziny temu, *.com.pl Piszą "przyjmujemy wynik z boiska, mimo że znaleźli się na nim zawodnicy, którzy – w myśl zaleceń Zespołu Medycznego PZPN – powinni zostać odsunięci od składu." a tak naprawdę liczą że może PZPNik do spółki z Ekstraklapa przysoli Legii walkowera. Niedoczekanie, a jesli do tego dojdzie to Czesław w Legii jest skończony. odpowiedz

zp - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czesiek to chórzysta, w kielni ok, w głowie mało. Kazali to powiedział, szukajcie matoly dookoła. Warta ? A co miała napisać, na prawdę meteory, kibice zwycięskich drużyn tego nie widzicie ? (Bo kibice Legii już dawno tu nie robia wpisów). odpowiedz

Mb - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl Amatorka. Najpierw Klub odpowiada oświadczeniem jakiemuś podrzędnemu aktorzynie, któremu puściły zwieracze, teraz Czesław chlapie jęzorem i wywołuje Legia gate. odpowiedz

Medalik - 3 godziny temu, *.superonline.net Żal dupe ściska po przegranej, i szuka się innej opcji przy stoliku. Nawiasem mówiąc, j... michniewicza! odpowiedz

Micha - 3 godziny temu, *.14.27 O Zagłębiu jakoś nikt nie mówi mimo, że po meczu z nimi zaczęły się problemy i u nas i w Lechii Gdańsk. odpowiedz

Lw - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl No normalnie dzban z tego Czesława. odpowiedz

a - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Lw : dzban to mało powiedziane.Głupich nie sieją........... odpowiedz

Obi - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie rozumiem po co chlapie się jęzorem na własną szkodę. Debilizm!!!! odpowiedz

Mrok - 3 godziny temu, *.chello.pl No cóż, jeżeli to prawda co mówią to festiwal decyzyjny idiotów w Legii trwa od czasu Celticu w najlepsze. Tego co zrobił Michniewicz i jak sobie sam strzelił w kolano i jak się tłumaczył nie da kompletnie obronić. Idiota stuprocentowy.



Teraz czekam aż się jakiś klubowy fan fejsbuka wypucuje, że na imprezie u Remy`ego byli dokładnie wszyscy. Nie zdziwi mnie to bo taki jest profesjonalizm amatorów udających profesjonalistów.

odpowiedz

Jestman - 3 godziny temu, *.chello.pl a jeszcze zapomnieli o Arturze

też facet ma problemy z Achillesem od koronawirusa odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.net.pl Niestety ale Warta ma racje... odpowiedz

WarszawskaOchota - 3 godziny temu, *.orange.pl Jakim trzeba być idiotą żeby mówić takie rzeczy na konferencji i narażać nasz klub na konsekwencje.

odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Niech się cieszą, że gdzieś od 30 minuty nastąpiło osłabienie związane z Covidem bo mogli przegrać 7-0...

Po pierwsze jakim kretynem trzeba być, by publicznie o tym opowiadać?

Po drugie nie rozumiem po co ten lament ze strony Warty? On to zgłosił w przerwie meczu wiec jak sobie to wyobrażali, że do 45 minuty nie zarażał a od 46 nie powinien wychodzić bo zaraża? Przed meczem czuł się ok to może zaraził się od Tralki bo był jakiś nie wyraźny? odpowiedz

to o co come on? - 4 godziny temu, *.vectranet.pl No ale nic nie zostało naruszone bo zarówno jeden jak i drugi gracz byli zdrowi odpowiedz

jim - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Pan Michniewicz to amator rodem z a klasy odpowiedz

S - 4 godziny temu, *.chello.pl Z takim Cześkiem konie można kraść, hehehe odpowiedz

Mr T - 4 godziny temu, *.mm.pl Lewczuk nie mial zadnego objawu covida. Co za pierdololo. odpowiedz

Wsciek(L) y - 4 godziny temu, *.mm.pl K...a jak nie jakaś Ostrowska czy jak tam się ona nazywała, to teraz Michniewicz. K.... a kto tych ludzi do Legii wpuszcza. Mioduski ptzypałętałeś się tu z pyrkandii, żeby Naszą Legię od środka rozj... ać ? Taki koń trojański z Poznania?? odpowiedz

(L)Łomża(L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Michniewicz powinien zostać dyscyplinarnie zwolniony. Albo za narażanie zdrowia zawodników, albo za gadanie głupot na konferencjach, narażając tym samym na szwank dobre imię Legii. odpowiedz

Czesław wyjazd! - 4 godziny temu, *.chello.pl Mają rację! odpowiedz

Cyniek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Michniewicz to jednak wielkopolska K... odpowiedz

Tom - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl #czesiekout odpowiedz

Pablo33 - 3 godziny temu, *.ziggo.nl Taki straszniutki ten covidzik właśnie jest. Większość nawet nie wie, że go już dawno miała. odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Coście zrobili z tym klubem..... odpowiedz

Kylu - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Nie rozumiem po co Michniewicz chlapał językiem odpowiedz

arek - 3 godziny temu, *.chello.pl @Kylu:

bo jest głąbem odpowiedz

Cat - 5 godzin temu, *.centertel.pl Najlepsze, że to Czesław sam nas wrobił w ten syf, choć piłkarze mieli negatywny wynik przed meczem. Teraz będziemy udowadniać że nie jesteśmy wielbłądem a i tak "cała polska" wietrzy spisek.Co trzeba mieć pod deklem żeby takie rzeczy wygadywac na oficjalnej konferencji. odpowiedz

Stary zgred - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Niezły Czesiek... Jak już robią takie numery, to moda w kubeł odpowiedz

