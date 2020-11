Pekhart i Lewczuk zdrowi

Legia Warszawa poinformowała, że wtorkowe testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 u Igora Lewczuka i Tomasa Pekharta dały wynik negatywny. Pozostali zawodnicy przejdą badania w środę 4 listopada. W ostatnich dniach w związku z epidemią do dyspozycji trenera Czesława Michniewicza nie byli Luquinhas, Michał Karbownik, Radosław Cierzniak oraz William Remy, który przebywa na kwarantannie. Cierzniak wznowił już indywidualne treningi.

wawa 12 - 1 godzinę temu, *.chello.pl kara dla Czesia za polowe swoje mozgownicy opanowana przez Covid, z taka glowa to Legia daleko nie zajedzie w 2020.2021 odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dobrze, że tak się skończyło. Następnym razem Michniewicz niech się zastanowi co mówi. odpowiedz

M-Ochota - 1 godzinę temu, *.chello.pl Apel do klubu: czy ktoś w klubie może powiedzieć Czesławowi wielkiemu mówcy, motywotarowi czy też słowikowi, żeby na przyszłość był większym dyplomatą? Mógł przecież powiedzieć, że mieliśmy swoje problemy, a nie ten miał gorączkę ten puścił bąka, a ten złamał paznokieć, przecież w dobie Covid-u takie słowa to jak dolewanie benzyny do ognia. Czesiu na przyszłość morda w ciup i będzie git. odpowiedz

MARKUS - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I TAK trzymać Poznań chciał kary dla legii niech patrzą na siebie odpowiedz

Seba8102 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Teraz to nawet 37 kurła mieć nie można bo koronawirus, ehhh odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl A pół posrania już w pampersach. odpowiedz

(L)Łomża(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Michniewicz powinien zostać dyscyplinarnie zwolniony. Albo za narażanie zdrowia zawodników, albo za gadanie głupot na konferencjach, narażając tym samym na szwank dobre imię Legii. odpowiedz

sochaczew444 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Luqinias ma byc ready na pyrki odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Więcej szczęścia jak rozumu ma pan Czesiu na drugi raz lepiej niech nic nie mówi niż ma pier...lnąć znów coś odpowiedz

Gizior - 1 godzinę temu, *.alfa-system.net Co z luqim.na mecz z Lechem? Karbownik bez różnicy antola świetny mecz, gwilla ława luqi 10 a Valencia skrzydlo odpowiedz

sochaczew444 - 2 godziny temu, *.interkam.pl Masc na ból dupska rozeszla sie w Polsce migiem a juz w Poznaniu rekord hehehe bo i Warta i Leszki liczyly na kare hehehehhe odpowiedz

Sprite - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @sochaczew444: mogą nas cmoknać odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Sprite : jak sobie test zrobią... odpowiedz

