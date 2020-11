Siatkówka

MOS Wola Warszawa 1-3 Legia Warszawa

Sobota, 7 listopada 2020 r. 20:16 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W meczu 6. kolejki II ligi siatkówki Legia Warszawa wygrała 3-1 z MOS Wola Warszawa. Spotkanie było bardzo zacięte. Pierwszy set "Wojskowi" wygrali do 18, ale w kolejnym ulegli 25-27. Dwie kolejne partie goście zwyciężyli do 21 i do 24. Jest to piąte zwycięstwo Legii w tym sezonie, legioniści utrzymali prowadzenie w tabeli ligowej.



Kolejne spotkanie drużyna rozegra za tydzień z zespołem UKS Międzyrzecka Trójka.



Sety: 18-25, 27-25, 21-25, 24-26



