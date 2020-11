Pod lupą LL! - Igor Lewczuk

Środa, 4 listopada 2020 r. 09:25 Kamil Dumała

Żelazną parę środkowych obrońców w Legii pełnią Artur Jędrzejczyk i Igor Lewczuk. Ten drugi w trzech ostatnich meczach pojawiał się w wyjściowym składzie „Wojskowych”. Przeciwko Warcie Poznań nie było inaczej i trener Michniewicz postawił na duet tych doświadczonych defensorów. My natomiast postanowiliśmy wziąć pod lupę występ tego drugiego.





Na początku meczu Warta próbowała rozpocząć od „wysokiego C”. Już w pierwszych dwóch minutach dwukrotnie Lewczuk stoczył dwa pojedynki główkowe, których nie przegrał i zażegnał niebezpieczeństwo pod własną bramką. 35-letni gracz w całym meczu z rywalami stoczył 7 pojedynków, gdzie przegrał tylko dwa z nich. W powietrzu był bezwzględny i wygrał na trzy starcia wszystkie, natomiast w pojedynkach na ziemi na cztery próby połowa z nich była udana.



Były gracz Girondins Bordeaux emanował spokojem w starciu z zawodnikami trenera Piotra Tworka. Ciężko było znaleźć nieudane zagrania Lewczuka. Defensor zaliczył w całym zespole najlepszy współczynnik udanych podań do swoich kolegów. Na 74 podania, tylko trzy z nich (!) były nie udane i nie doszły do zawodnika Legii. Widać to było na boisku - Igor grał przemyślanie, nie próbował na siłę posyłać piłki tam, gdzie nie miało to sensu.



Oprócz defensywnych zadań, Lewczuk próbował tworzyć akcję ofensywne bądź sam w nich uczestniczył. W 52. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i zamieszaniu podbramkowym nie zachował spokoju i sfaulował swojego rywala w ofensywie. Około 80. minuty gry ruszył z obrony środkiem boiska, zagrał do Bartosza Kapustki, ten odegrał do wprowadzonego parę minut wcześniej Macieja Rosołka, młody gracz dośrodkował w pole karne, ale tam Domagoj Antolić trafił jedynie w boczną siatkę rywali.



Kibice Legii, patrząc na środek obrony i metrykę zawodników, mogą mieć pewne obawy jeśli chodzi o zdrowie i szybkość piłkarzy. Lewczuk jednak dawał radę sobie szybkościowo w tym spotkaniu, zwłaszcza potwierdził to w drugiej połowie meczu. Po godzinie gry na szybkości zatrzymał Mario Rodrigueza na lewej stronie boiska i rywale wywalczyli jedynie aut. W 74. minucie na szybkości wrócił za rywalem i wybił mu futbolówkę. 35-latek świetnie się też ustawiał w tym meczu. Świadczyć o tym może sytuacja, która miała miejsce około 60 minuty gry, kiedy przeciął futbolówkę zagraną między niego a Artura Jędrzejczyka, nie dopuszczając zawodnika Warty do sytuacji sam na sam z Cezarym Misztą.



Lewczuk w meczu z Wartą zrobił to co do niego należało. Dobrze się ustawiał, przerywając ataki rywali. Razem z Arturem Jędrzejczykiem nie dopuścili do wielu sytuacji beniaminka PKO Ekstraklasy. Imponować może spokojem, który w przeciwieństwie do Jędrzejczyka nie szuka trudnych rozwiązań, gdzie większość kończy się stratą piłki na rzecz rywala. Można żałować jedynie, że 35-latek nie jest trochę młodszy i jeszcze przez kilka lat pomógłby Legii.



Igor Lewczuk

Czas gry: 90 minut

Bramki: 0

Strzały / celne: 0

Faule: 1

Faulowany: 0

Spalone: 0

Straty piłki: 2

Odbiory / udane: -

Podania celne: 74 / 71 (96%)

Podania kluczowe / celne: -

Podania przyjęte: 64

Pojedynki / wygrane: 7 / 5 (71%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 3 / 3 (100%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 4 / 2 (50%)

Dryblingi / udane: 1 / 0 (0%)