Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 3-1 Sokół Aleksandrów Łódzki

Niedziela, 8 listopada 2020 r. 12:50 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 14. kolejki III ligi rozegranym w Grodzisku Mazowieckim Legia II Warszawa wygrała 3-1 z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Od 36. minuty goście musieli sobie radzić w dziesięciu, bo drugą żółtą kartę otrzymał Jakub Witaszek, ale do przerwy żadnej ze stron nie udało się zdobyć gola.



Fotoreportaż z meczu - 34 zdjęcia Woytka



W 53. minucie Damian Warchoł został sfaulowany w polu karnym. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Mikołaj Kwietniewski, ale jego strzał bramkarz zbił na słupek. Na szczęście piłka wróciła do strzelca i bez problemu dobił ją do siatki. Niestety kilka minut później goście doprowadzili do wyrównania po trafieniu Przemysława Wiśniewskiego. Ich radość nie trwała jednak długo, bo już w kolejnej akcji strzałem po ziemi z ok 12 metrów gola na 2-1 strzelił Damian Warchoł. W 77. minucie z rzutu rożnego piłkę dośrodkował Bartłomiej Ciepiela, głową przedłużył Jakub Kisiel, a z bliskiej odległości piłkę do siatki wpakował Warchoł.



Kolejny mecz podopieczni Tomasza Sokołowskiego rozegrają 11 listopada o godzinie 13 w Białej Piskiej.



III liga: Legia II Warszawa 3-1 (0-0) Sokół Aleksandrów Łódzki

1-0 - 54' Mikołaj Kwietniewski

1-1 - 58' Przemysław Wiśniewski

2-1 - 60' Damian Warchoł

3-1 - 77' Damian Warchoł



Legia II: 1. Kacper Tobiasz - 23. Nikodem Niski, 15. Radosław Pruchnik (71' 5. Jehor Macenko), 4. Ariel Mosór, 16. Patryk Konik - 17. Radosław Cielemęcki (64' 14. Kacper Gościniarek), 24. Kamil Kurowski, 6. Jakub Kisiel, 11. Bartłomiej Ciepiela, 21. Mikołaj Kwietniewski - 25. Damian Warchoł



żółta kartka: Konik, Ciepiela (Legia)

czerwona kartka: Jakub Witaszek (Sokół, 36' za dwie żółte)



Mecz bez udziału publiczności.