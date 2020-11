We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 5-7 Legia Warszawa

W meczu 8. kolejki I ligi futsalu rozegranym w Kamienicy Królewskiej Legia Warszawa wygrała z zespołem We-Met Futsal Club 7-5. Do przerwy legioniści przegrywali 2-3, a obie bramki dla stołecznego zespołu zdobył Adam Grzyb. W drugiej połowie gole strzelili Mateusz Gliński (2), Paweł Tarnowski, Bartłomiej Świniarski i Krzysztof Jarosz. Legia zajmuje 1. miejsce w tabeli 1. ligi. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 15 listopada o godzinie 14 w stolicy. Rywalem będzie FC 10 Zgierz. I liga: We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 5-7 (3-2) Legia Warszawa 4' - 1-0 Maciej Młyński 6' - 2-0 Maciej Młyński 13' - 2-1 Adam Grzyb 16' - 2-2 Adam Grzyb 19' - 3-2 Błażej Wenta 22' - 3-3 Paweł Tarnowski 24' - 3-4 Mateusz Gliński 25' - 4-4 Damian Konkel 27' - 4-5 Mateusz Gliński 30' - 4-6 Bartłomiej Świniarski 37' - 4-7 Krzysztof Jarosz 40' - 5-7 Bartosz Stencel We-Met: 12. Piotr Kąkol - 3. Sebastian Hinca, 23. Marcin Choszcz, 14. Szymon Marszałkowski, 6. Błażej Wenta rezerwa: 19. Remigiusz Belgrau, 4. Radosław Regliński, 9. Wojciech Dobek, 20. Bartosz Stencel, 11. Maciej Młyński, 22. Damian Wojda, 8. Damian Konkel Legia: 16. Tomasz Warszawski - 8. Mateusz Gliński, 14. Krzysztof Jarosz, 19. Adam Grzyb, 81. Mariusz Milewski rezerwa: 95. Mateusz Taradejna, 4. Dominik Skorża, 9. Paweł Tarnowski, 11. Bartłomiej Świniarski, 21. Grzegorz Och, 22. Kamil Wąchocki żółte kartki: Stencel - Milewski

