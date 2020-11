9. kolejka Ekstraklasy: Punkt do lidera

Poniedziałek, 9 listopada 2020 r. 19:57 Mishka, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrano mecze 9. i 10. kolejki Ekstraklasy. W sobotę w starciu beniaminków Warta pokonała na wyjeździe Stal Mielec. Cracovia wygrała z Jagiellonią, a Śląsk podzielił się punktami z Górnikiem. W ligowym klasyku Legia pokonała Lecha po bramce w ostatniej sekundzie spotkania, a Raków tylko zremisował z Wisłą Kraków, więc "Wojskowi" tracą już tylko jeden punkt do lidera. W poniedziałek Pogoń zremisowała z Podbeskidziem.



Wyniki Ekstraklasy:



Stal Mielec 0-1 Warta Poznań

Cracovia 3-1 Jagiellonia Białystok

Śląsk Wrocław 0-0 Górnik Zabrze (mecz 10. kolejki)

Legia Warszawa 2-1 Lech Poznań

Raków Częstochowa 0-0 Wisła Kraków

Pogoń Szczecin 1-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (mecz 10. kolejki)



19.11. godz. 20:30 Wisła Płock - Pogoń Szczecin (C+ Sport)

20.11. godz. 18:00 Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław (C+ Sport)

20.11. godz. 20:30 Górnik Zabrze - Piast Gliwice (C+ Sport)

24.11. godz. 18:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin (C+ Sport)





