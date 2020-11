Potrzebne wsparcie dla Adama Wielgosza

Środa, 4 listopada 2020 r. 20:52 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Adam Wielgosz, wieloletni zawodnik (w latach 1965-82) oraz trener (1982-84 oraz 1990/91) koszykarskiej Legii, poważnie choruje i potrzebuje wsparcia finansowego, by walczyć z chorobą. Wielgosz przed ośmiu laty został włączony do Galerii Sław Koszykarskiej Legii. Przed piętnastu laty trafił do szpitala na oprecję ścięgna Achillesa, a wyszedł z niego z chorobą Parkinsona.



Do niedawna regularnie pojawiał się na meczach naszych koszykarzy. Obecnie pan Adam przebywa w Ełku, gdzie przeszedł operację. Po niej, potrzebna będzie rehabilitacja w specjalistycznym ośrodku, która postawi go na nogi. "Są zmiany w rdzeniu kręgowym, który muszą trochę odblokować. To nie cofnie tych zmian, natomiast potrzebna jest długa rehabilitacja" - mówi Katarzyna Wielgosz, żona Adama.



Całą historię dotyczącą sytuacji zdrowotnej Adama Wielgosza opisał serwis polskikosz.pl. Były koszykarz i trener należy do towarzystwa osób żyjących z chorobą Parkinsona. Można go wesprzeć za pośrednictwem Fundacji "Żyć z Chorobą Parkinsona", przekazując 1% podatku lub datki. Teraz jednak, nadrzędnym celem rodziny pana Adama jest to, aby znaleźć dla niego miejsce, które obdarzy go profesjonalną opieką.



Fundacja "Żyć z Chorobą Parkinsona"

Organizacja Pożytku Publicznego

www.parkinsonfundacja.pl

ul. Czerska 18, lokal 243

KRS 0000221902, z dopiskiem Adam Wielgosz

Numer konta 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001 (ze wskazaniem Adam Wielgosz)