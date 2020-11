Wyjazdowy mecz III-ligowych rezerw Legii ze Zniczem Biała Piska został przełożony na inny termin. Dziś i jutro swoje mecze rozegrają trzy młodzieżowe zespoły, od U-10 do U-12. Młodzież: 11.11. g. 11:00 Drukarz II Warszawa 12 - Legia U9 [al. Zieleniecka 2] 12.11. g. 17:15 Legia U10 - UKS Varsovia 11 [ul. Łazienkowska 3] 12.11. g. 18:30 Legia U11 - Józefovia Józefów 10 [ul. Łazienkowska 3]

