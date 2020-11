Walerian Gwilia otrzymał powołanie do reprezentacji Gruzji na barażowy mecz eliminacji mistrzostw Europy z Macedonią Północną oraz spotkania Ligi Narodów z Armenią i Estonią. Wszystkie spotkania odbędą się w Tbilisi. Terminy meczów Gruzji: 12.11. godz. 18:00 - Macedonia Północna 15.11. godz. 18:00 - Armenia 18.11. godz. 18:00 - Estonia

LegiaFans - 2 godziny temu, *.chello.pl DEWEJ DEWEJ (L) odpowiedz

Mądrala 0,7 - 6 godzin temu, *.246.2 Niech już tam zostanie i nie wraca odpowiedz

MP - 3 godziny temu, *.virginm.net @Mądrala 0,7: YES YES YES!!! odpowiedz

