Remy ukarany przez Komisję Ligi

Zawodnik Legii Warszawa William Remy został ukarany przez Komisję Ligi karą finansową w wysokości 30 tysięcy złotych. Kara dla piłkarza Legii jest efektem niezastosowania się przez niego do zaleceń Komisji Medycznej PZPN dotyczących przestrzegania środków prewencyjnych w dobie pandemii Covid-19. - Zachowanie piłkarza Legii było zdecydowanym naruszeniem regulaminu dyscyplinarnego PZPN. Komisja Ligi musi podejmować stanowcze kroki w przypadkach nieprzestrzegania reżimu sanitarnego przez piłkarzy, gdyż takie zachowania stanowią zagrożenie dla całej drużyny, uderzają w struktury klubu i niosą za sobą ryzyko związane z przekładaniem meczów. Takie zachowanie naraża także na niebezpieczeństwo zakażenia zawodników drużyny przeciwnej. Po raz kolejny należy zwrócić uwagę na to, że przestrzeganie zasad opracowanych przez Zespół Medyczny PZPN pozwoli na kontynuowanie rozgrywek według ustalonego wcześniej harmonogramu - powiedział przewodniczący Komisji Ligi Jarosław Poturnicki.

Roma - 1 godzinę temu, *.plus.pl Fakt - źle postąpił, ale żeby się cieszyć, że mu pieniądze zabierają, to mnie trochę dziwi. odpowiedz

Chohu - 1 godzinę temu, *.orange.pl Won z Legi!!! odpowiedz

koleś - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Trzydzieści koła za fotkę na Insta. Pomyśl, zanim następnym razem ktoś ci zrobi zdjęcie. odpowiedz

Bierrutt - 1 godzinę temu, *.com.pl Szkoda, że nie w € odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de A prezes nie potrafi sam ukarać swojego zawodnika?Gdzie kara od klubu? odpowiedz

Fan Williama - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl 30 tys? Śmiech na sali. Jeszcze z jedno zero dorzucić odpowiedz

żal - 2 godziny temu, *.chello.pl To on jeszcze jest w Legii?! odpowiedz

MAKEN - 2 godziny temu, *.151.165 Warunki i możliwości duże, niestety Facet nie jest typem pracusia. A szkoda, bo teraz potrzebujemy solidnych stoperów. ;(

odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl Tyle to dostawal w kwietnou biegacz-amator za wejscie do lasu ... odpowiedz

goclaw - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ta Kara to KPINA !!!!! odpowiedz

MARKUS - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl ROZWIĄZAĆ kontrakt I zejść z kosztów odpowiedz

Ss - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mam nadzieje ze albo go wywala, albo dadza ze 100tys kary. odpowiedz

Do wszystkich płaczących - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wy serio myślicie że inni piłkarze żyją jak w celibacie i mają zero życia towarzysko-imprezowego??? odpowiedz

ding - 3 godziny temu, *.chello.pl "Takie zachowania (...) niosą za sobą ryzyko związane z przekładaniem meczów". Uff, myślałem, że tu chodzi ludzkie życie. odpowiedz

Mlody - 3 godziny temu, *.centertel.pl na co idą te wszystkie kary? Na premie dla pracowników komisji? odpowiedz

bronek49 - 3 godziny temu, *.chello.pl Legia powinna z nim rozwiązać kontrakt to zawodnik przepłacany a nic nie wnoszący do drużyny a jeszcze jest niesamowitym leniem odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @bronek49: pełna zgoda. Na dodatek jest wyjątkowo głupi jeżeli daje się złapać w taki sposób! odpowiedz

Kira - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @bronek49: Prawda, jak nie kontuzja to kasyno a teraz impreza w czasie pandemii oraz dopiero co wracal do siebie po ostatniej kontuzji, facet zarabia kilkadziesiat tysiecy zlotych MIESIECZNIE to trzeba od takiego zawodnika wymagac profesjonalizmu a za takie pieniadze to nawet 2 mlodych bardziej utalentowanych niz on mozna bylo w lato sciagnac odpowiedz

O00 - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @bronek49: a jak rozwiązać? Powiedziec mu "hej, słuchaj uważamy ze jestes przepłacany i mimo ze umowa z nami obowiązuje jeszcze półtora roku to nie chcemy juz ci płacić tyle co na umowie, w ogole to chcemy juz ci nic nie płacić eiec podpisz tu ze rezygnujesz z umowy i idz zarabiać gdzie indziej." Czy masz jakiś lepszy pomysł? odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Malo!!! odpowiedz

