Młodzi trenują z Legią

Do treningów z pierwszą drużyną zostali włączeni czterech młodzi zawodnicy z rezerw. Trener Czesław Michniewicz potwierdził, że od czwartku trenują: Ariel Mosór , Szymon Włodarczyk , Nikodem Niski i Kacper Skibicki . - Znam tych chłopaków, mieli okazję z nami trenować. Trenerzy na pewno będą się im przyglądać przez najbliższy czas. Kontuzje i różne inne sytuacje doprowadziły do tego, że chłopaki mają szansę dobrze się zaprezentować. Liczymy na nich w dalszych dniach i tygodniach - skomentował kapitan Artur Jędrzejczyk . Dziś drużyna będzie trenowała o godzinie 11, a zajęcia będą zamknięte dla mediów.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Le Ja - 3 godziny temu, *.orange.pl W takim razie Cielemęcki musiał ostatnio słabo wypaść, że nawet Skibicki trenuje z "jedynką", a on nie. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.