Młodzież: mecze środowe

Środa, 4 listopada 2020 r. 17:32 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi Akademii w zaległym meczu CLJ zremisowali 2-2, odrabiają po przerwie dwubramkową stratę. Gorzej poszło trampkarzom, którzy po stosunkowo przyzwoitej pierwszej i bardzo słabej drugiej połowie ulegli 2-7 Polonii w meczu na szczycie Ekstraligi U14. Juniorzy starsi CWKS pokonali 6-1 Drukarza, najtrudniejszą walkę staczając bodaj... z warunkami pogodowymi i nasiąkniętą murawą.



CLJ U18: Legia Warszawa 2-2 (0-2) Arka Gdynia 03

Gole:

0-1 16 min.

0-2 29 min.

1-2 50 min. Patryk Pierzak (as. Jerzy Munik)

2-2 73 min. Dawid Barnowski (po ind. akcji)



Legia: Jakub Kowynia - Miłosz Pacek, Łukasz Rytelewski, Damian Urban, Patryk Romanowski [04] - Ignacy Dawid (55' Fryderyk Janaszek [04]), Jerzy Munik (71' Michał Kochanowski), Ivan Vidošević (71' Kacper Skwierczyński) - Dawid Barnowski (83' Jakub Czajkowski), Patryk Pierzak, Wiktor Kamiński

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Ekstraliga U14: Legia Warszawa U14 2-7 (1-2) MKS Polonia Warszawa 07

Gole:

0-1 1 min. Błażej Tłaczała (z dystansu)

0-2 13 min. Dawid Radomski

1-2 28 min. Leon Falecki (as. Michał Korba)

1-3 41 min. Maciej Szmydt (dobitka)

2-3 44 min. Mikołaj Kotarba (as. Michał Korba)

2-4 57 min. Wiktor Nadstawny (z dystansu)

2-5 63 min. Adam Borkowski (z dystansu)

2-6 76 min. Łukasz Żagan b.a.

2-7 80 min. Filip Ciara



Strzały (celne) - I połowa: Legia 8 (5) - Polonia 8 (6)

Strzały (celne) - II połowa: Legia 1 (1) - Polonia 14 (8)



Legia: Dawid Ostrowski - Dawid Foks, Antoni Wasiak-Libiszowski, Jan Leszczyński, Maciej Jaroszewski, Szymon Chojecki, Kuba Solecki, Michał Reterski, Michał Korba, Aleks Płoszka, Stanisław Gieroba, Maciej Koterba, Leon Falecki, Sebastian Baranowski, Mateusz Różański, Kuba Nawrocki, Leon Ziętek Ż, Maciej Jeleński

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I Liga mazowiecka U18: Drukarz Warszawa 1-6 (1-3) UWKS Legia 03/4

Gole:

1-0 15 min.

1-1 Kacper Kubiszer (z karnego na Kacprze Cetlinie)

1-2 Jakub Wąchocki (as. Michał Rak)

1-3 Michał Rak (as. Kacper Cetlin)

1-4 Sławomir Tymczyszyn (as. Antoni Sidor)

1-5 Kacper Kubiszer (as. Kacper Cetlin z rogu)

1-6 Sławomir Tymczyszyn (as. Michał Rak)



CWKS Legia: Jakub Żołędowski - Mirosław Tymczyszyn, Marcin Staszyc, Kacper Kubiszer, Mateusz Zalega, Karol Gozdalik, Kacper Cetlin, Antoni Sdor [04], Michał Rak (80' Oganes Kazaryan), Sławomir Tymczyszyn, Jakub Wąchocki (85' Kacper Romanowski)

Rezerwa: Stanisław Kucharski (br), Bazyli Grabiec [04], Maksymilian Dobosz, Filip Grygorczuk,

Trener: Łukasz Winek