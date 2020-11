Skibicki zgłoszony do Ekstraklasy

Legia Warszawa zgłosiła Kacpra Skibickiego do rozgrywek Ekstraklasy. Skibicki został piłkarzem Legii w styczniu 2019 roku, ale do końca sezonu występował w Olimpii Grudziądz. Jesień 2019 spędził na wypożyczeniu w Pogoni Siedlce, a od początku 2020 roku występuje w trzecioligowych rezerwach Legii. 19-latek w obecnym sezonie zagrał w siedmiu spotkaniach i zdobył jednego gola. Występuje na pozycji lewego skrzydłowego.

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Trzeba sie powoli przyzwyczajac do tego typu wzmocnien skladu pierwszego zespolu. odpowiedz

eLeLeL - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pozycja ??? odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl @eLeLeL: na boisku czy na ławce? odpowiedz

M - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wyczerpujący artykuł odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.2.44 Za dlugie. Nie czytam. odpowiedz

