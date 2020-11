Przygotowania do meczu z Lechem

Czwartek, 5 listopada 2020 r. 11:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek legioniści rozpoczynają przygotowania do meczu z Lechem Poznań. W środę piłkarze mieli wolne, dziś drużyna będzie trenowała w Legia Training Center o godzinie 15, a w piątek o godzinie 11. Pierwotnie zajęcia miały być otwarte dla mediów, ale sztab szkoleniowy zmienił decyzję i aż do meczu z poznaniakami nie będzie możliwości podglądania "Wojskowych".



Wczoraj cała drużyna przeszła testy na obecność koronawirusa i dziś można spodziewać się wyników. Do indywidualnych zajęć wrócili już Luqinhas i Radosław Cierzniak.



Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań odbędzie się w niedzielę, 8 listopada o godzinie 15:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3.