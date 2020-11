13-15.11: Weekendowy rozkład jazdy

Przerwa na spotkania reprezentacji trwa, więc w weekend nie ma meczu pierwszego zespołu Legii. Rezerwy zagrają w sobotę o 17:00 przy Konwiktorskiej z Polonią. W ten weekend swoje mecze w roli gospodarza rozegrają nasi siatkarze (sobota, 18:00) oraz futsaliści (niedziela, 14:00). Mecz futsalu będzie transmitowany w Internecie. Z kolei niedzielny, wyjazdowy mecz koszykarzy Legii ze Śląskiem Wrocław (17:35), pokaże na żywo Polsat Sport News. Czterech zapaśników Legii wystartuje w najbliższy weekend w Mistrzostwach Polski w stylu klasycznym do lat 14, które odbędą się w Kostrzynie nad Odrą. Nasz klub reprezentować będą Kajetan Kołosiński (-57kg), Victor Obarzanek, Amirkhan Magamadov (-62kg) oraz Wiktor Piec (-68kg). Rozkład jazdy: 14.11 g. 13:00 Radomiak Radom - Zagłębie Sosnowiec 14.11 g. 18:00 Legia Warszawa - UKS Międzyrzecka Trójka [siatka, ul. Niegocińska 2a] 14.11 g. 17:00 Polonia Warszawa - Legia II Warszawa 15.11 g. 12:00 Znicz Pruszków - Olimpia Elbląg 15.11 g. 13:00 AP EsKadra Rembertów - UWKS Legia Warszawa [B-klasa][ul. Strażacka 121] 15.11 g. 14:00 Legia Warszawa - FC 10 Zgierz [futsal, ul. Gładka 18] 15.11 g. 16:00 Legia Ladies - Żbik Nasielsk [ul. Łazienkowska 3] 15.11 g. 17:35 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [kosz] 15.11 g. 18:00 Tur Bielsk Podlaski - Legia II Warszawa [kosz] Młodzież: 14.11 g. 09:00 RKS Ursus 12 - Legia U9 (sparing)[ul. Sosnkowskiego 3] 14.11 g. 11:00 Legia U18 - Wisła Kraków 02/3 [CLJ U18][LTC boisko 5] 14.11 g. 12:00 RKS Ursus 04 - Legia U17 [CLJ U17][ul. Sosnkowskiego 3] 14.11 g. 13:00 Legia U15 - Znicz Pruszków 06 [CLJ U15][LTC boisko 6] 14.11 g. 15:30 STF Champion Warszawa 09 - Legia U12 [ul. Baletowa 164] 14.11 g. 16:00 Agape Białołęka 08/9 - Legia U13 [ul. Picassa 1] 14.11 g. 16:00 Legia U10 - UKS Olimpijczycy Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3] 14.11 g. 18:00 Białe Orły Warszawa 05 - Legia U16 [ul. Łabiszyńska 20] 15.11 g. 12:00 Escola Varsovia 07 - Legia U14 [ul. Fleminga 2] 15.11 g. 12:30 Legia LSS U10B - UKS Varsovia 11 [ul. Łazienkowska 3] 15.11 g. 12:30 Legia U9 - AP FFK II Warszawa 2012 [ul. Łazienkowska 3] 15.11 g. 14:00 Legia U11 - APMT Limanowa 10 [sparing][ul. Łazienkowska 3] 15.11 g. 15:00 RTK Basket Radom U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Kościuszki 7] 15.11 g. 15:30 UKS Irzyk Warszawa 08 - Legia LSS 09 U12][Zielonki, ul. Zachodnia 2] 15.11 g. 17:00 UWKS Legia Warszawa 03/4 - Błękitni Raciąż 03/4 [ul. Okopowa 55a] 15.11 g. 18:00 Legia LSS U11A - Korona Góra Kalwaria 09 [ul. Łazienkowska 3] 16.11 g. 18:00 Gim 92 II Ursynów U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Koncertowa 4]

LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Znicz P. 1-1 Olimpia E. odpowiedz

LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Polonia W. 0-2 Legia II. ! "L" !!! odpowiedz

LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Radomiak R. 2-2 Zaglebie S. odpowiedz

