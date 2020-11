Legia zamontowała fotowoltaikę na dachu LTC

Piątek, 6 listopada 2020 r. 18:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Legia Training Center zamontowana została instalacja fotowoltaiczna, dzięki której pozyskiwana będzie energia słoneczna, która powinna wypełnić zapotrzebowanie klubu na prąd w ośrodku w Książenicach. Na dachu budynku zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 50 kWp - dostosowanej do planowanego rocznego zużycia prądu w legijnym ośrodku. Instalacja została ukończona pod koniec października.



Panele są podłączone do falownika (inwertera), który zarządza całą instalacją, a przede wszystkim zamienia prąd stały na prąd zmienny. Dzięki odnawialnym źródłom energii, takim jak instalacje fotowoltaiczne, Legia nie tylko znacznie zmniejszy opłaty za prąd (do kosztów związanych z gromadzeniem nadwyżki wyprodukowanej energii), ale również przyczyni się do ograniczenia emisji CO2.