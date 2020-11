Raport medyczny - jeden zawodnik pozytywny

W środę 5 listopada, drużyna i sztab Legii Warszawa przeszły badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. U jednego z piłkarzy wykonany w środę test dał wynik pozytywny. Zawodnik czuje się dobrze, pozostał w domu i przebywa w izolacji. Wszystkie pozostałe testy dały wyniki negatywne. Zespół zgodnie z planem przygotowuje się do niedzielnego meczu z Lechem Poznań. Najprawdopodobniej chodzi o Domagoja Antolicia , który w poniedziałek zagrał z Wartą Poznań. Wtorkowe testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 u Igora Lewczuka i Tomasa Pekharta dały wynik negatywny. Ponowne badanie Igora Lewczuka również dało wynik ujemny. Przed dopuszczeniem Tomasa Pekharta do treningów planowane jest wykonanie kolejnego testu wymazowego w dniu dzisiejszym, na razie zawodnik pozostaje w domu odizolowany od zespołu.

