Powrót Vesovicia możliwy w styczniu

Sobota, 7 listopada 2020 r. 10:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

21 czerwca podczas meczu ze Śląskiem Wrocław Marko Vesović zerwał więzadła w kolanie. Następnie przeszedł zabieg rekonstrukcji w prywatnej klinice w Lyonie i od tamtej pory przechodził rehabilitację w Czarnogórze. Na początku listopada zawodnik wrócił do Warszawy, gdzie pod okiem fizjoterapeutów Legii będzie kontynuował pracę nad powrotem do pełnej sprawności.









- Rozmawiałem z Vesoviciem tuż po jego przyjeździe. Spotkaliśmy się na Łazienkowskiej, zaprosiłem go do LTC na kawę. Do styczna będzie z nami przechodził rehabilitację - mówi Czesław Michniewicz.



- Marko twierdzi, że w styczniu będzie gotowy. To jednak optymistyczny wariant, a o wszystkim będzie decydował sztab medyczny. Jest pełen zapału, by jak najszybciej wrócić na boisko. Bardzo mnie bardzo cieszy. To bardzo dobry piłkarz i wiem, jak ważnym zawodnikiem drużyny był przed kontuzją - dodaje szkoleniowiec.