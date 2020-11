Jędrzejczyk i Kapustka: Wygrana Lecha w LE nie ma znaczenia

Piątek, 6 listopada 2020 r. 10:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

- W swojej karierze już tyle meczów z Lechem rozegrałem, że... osobiście przygotowuję się do nich dużo wcześniej, układam sobie wszytko w głowie. Uważam jednak, że najważniejsi jesteśmy my i to co mamy robić na boisku. Wiemy jakie atuty ma Lech i będziemy je analizować - mówi Artur Jędrzejczyk.



- Wygrana Lecha w Lidze Europy nie ma dla nas większego znaczenia. Wielu z nas oglądało to spotkanie, ale to kompletnie inne rozgrywki. Niedzielny mecz będzie wyglądał zupełnie inaczej - dodaje Bartosz Kapustka.



Kapustka wypowiedział się na temat przebytego zakażenia koronawirusem i ulubionej pozycji na boisku:



- Niektórzy przechodzą chorobę ciężej, ja przechodziłem bardzo łagodnie. Nie czuję żadnych dolegliwości po tym wirusie. Cieszę się, że tak to wyglądało i życzę każdemu, by przechodził to w taki sposób jak ja.



- Od dziecka grałem w środku pola i tam zaczynałem przygodę w ekstraklasie. Później byłem przesunięty na skrzydło, aczkolwiek taka docelowa pozycja, na której najlepiej się czuję, to środek pola. Chcę być w Legii ważną postacią, a kadra to odległy temat. Jak wszystko będzie wyglądało dobrze, to dopiero wtedy może wrócić.