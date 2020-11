17-letni Ariel Mosór i 19-letni Maciej Rosołek z Legii Warszawa zostali dodatkowo powołani do reprezentacji Polski U-21 na spotkanie eliminacji mistrzostw Europy z Łotwą. Mecz odbędzie się 17 listopada o godz. 17:30 na Stadionie Miejskim w Łodzi.

Rytm - 39 minut temu, *.centertel.pl Mosór to odejdzie za darmo. Tak super jest zarządzany klub przez patałacha Mioduskiego. odpowiedz

Le Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mosór już dawno powinien zostać naszym 4 stoperem, a nie "imprezowy William" i Astiz, który najlepsze lata ma już dawno za sobą i nadaje się najwyżej do 3 ligowych rezerw. odpowiedz

Leo - 44 minuty temu, *.play-internet.pl @Le Ja: Dokładnie ale chórzysta nie bierze go nawet pod uwagę odpowiedz

